Fratelli d’Italia contro Lega e Forza Italia: “Volete danneggiarci”

Il commento del partito di Giorgia Meloni all'annuncio del ticket fra i due partner

PALERMO – “Non possiamo non notare come questi comportamenti, e molti altri segnali, testimoniano più la volontà di danneggiare Fratelli d’Italia piuttosto che quella di combattere le sinistre”. Così Fdi in una nota critica l’intesa tra Lega e Fi sul candidato sindaco a Palermo. “Non ci resta che auspicare un intervento diretto di Silvio Berlusconi che – complice la Pasqua – non siamo certi sia stato reso partecipe delle ultime scelte del partito siciliano”.

LEGGI ANCHE: Centrodestra show, Cascio-Scoma: il ticket più breve del mondo

Il partito di Giorgia Meloni denuncia che dall’annuncio dell’accordo fra i due principali partner del centrodestra emerga “una enorme confusione”. “Dispiace – sottolinea Fdi – che queste stesse forze politiche non mettano almeno lo stesso impegno che dedicano a frenare la crescita di Fdi quando si tratta di opporsi allo strapotere della sinistra all’interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi e della quale fanno parte. Quello che preoccupa – continuano i meloniani – è che il comportamento di lega e Fi sembra essere finalizzato soprattutto a dividere e indebolire il centrodestra, strada che può avere come unico obiettivo quello di proseguire l’alleanza arcobaleno con la sinistra anche dopo le prossime elezioni politiche”.

LEGGI ANCHE: Lega e Forza Italia si accordano: sarà un ticket Cascio-Scoma

Fratelli d’Italia, invece, intende restare coerente, in Sicilia come nel resto d’Italia e per questo, dice la nota: “Sosteniamo la conferma del presidente regionale uscente, favorito nei sondaggi e apprezzato dai siciliani per la sua onestà e il lavoro svolto. Allo stesso tempo abbiamo sempre dato disponibilità a ricercare con tutto il centrodestra, se ancora tale si considera, nessuno escluso, candidati unitari e vincenti a Palermo e Messina”.

LEGGI ANCHE: Palermo, ticket Fi-Lega, colpo di scena: Scoma si ritira

Dal partito conservatore si segnala la piena apertura a un confronto che sia “serio confronto e ad ogni proposta capace di unire davvero, prima di arrendersi e prendere ciascuno le proprie decisioni”. Questo deve accadere, però “a patto che vi sia una sterzata di responsabilità per uscire dai personalismi e dall’improvvisazione che hanno accompagnato fin qui la vicenda, come dimostrano da ultimo la inaspettata smentita di Scoma e le posizioni divaricate di Forza Italia e Lega a Messina. Non ci resta che auspicare – conclude la nota – un intervento diretto di Silvio Berlusconi che – complice la Pasqua – non siamo certi sia stato reso partecipe delle ultime scelte del partito siciliano”