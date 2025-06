La gelateria esplosa all’Arenella: “Siamo distrutti, ma ripartiremo”

Raccolta fondi per ricostruire il locale: "E' un pezzo di cuore per tutti noi"

PALERMO – Insieme alle macerie e alla cenere ci sono il dolore e lo sconforto. Davanti agli occhi dei titolari si sono sbriciolati anni di lavoro, l’Arenella ha perso un locale che rappresentava per tutti i residenti un punto di riferimento. La gelateria “Dolce brivido” non c’è più da cinque giorni, è stata devastata da un’esplosione su cui sono tuttora in corso le indagini che non escludono la matrice dolosa.

“Tre famiglie senza lavoro”

“Siamo distrutti fisicamente e psicologicamente – dice Maria Concetta Richichi, che insieme al figlio Corrado Lo Cicero gestisce la gelateria da undici anni – tre famiglie sono rimaste senza lavoro”. I titolari sono scoraggiati, colpiti nel profondo, ma stanno nel frattempo ricevendo grande affetto dalla borgata. Per questo, nonostante la devastazione, si fa pian piano strada la voglia di ricominciare.

“Dolce brivido deve risorgere dalle sue ceneri, ringraziamo tutti per la solidarietà”. Parole rivolte a tutti coloro che vogliono che la gelateria rinasca e che stanno contribuendo anche materialmente, attraverso una raccolta fondi. Ad organizzarla, Ivan Giglio, amico sin dall’infanzia del titolare che parla di “un posto del cuore, un luogo familiare, di connessione del tessuto sociale per tutta la borgata”.

La raccolta fondi

In tanti, sin da subito, hanno manifestato la voglia di aiutare la famiglia a ripartire. “La reazione di tutte le persone che dicevano di voler fare qualcosa per dare una mano alla ricostruzione della gelateria, ha spinto me e i miei genitori ad avviare la raccolta tramite gofundme – spiega Giglio -. Un modo per dimostrare quanto teniamo a questo locale e quanto sia importante per il nostro territorio”.

“Dolce brivido per noi non è solo una gelateria, ma un luogo di ritrovo – prosegue – dove trovare sempre un sorriso o qualcuno che ti chiede come stai. Anche per i bambini del quartiere era una risorsa importante, un posto in cui sapevamo che erano al sicuro”.

“Un luogo che ha conquistato il cuore di tutti”

E così ha preso il via una vera e propria gara di solidarietà: “In poco più di ventiquattro ore abbiamo già raccolto oltre duemila euro. I danni sono enormi e non si conoscono ancora le cause di ciò che è successo, ma faremo ciò che possiamo per incoraggiare e dare forza a questa famiglia”.

D’altronde – continua Ivan Giglio – questa gelateria ha saputo conquistare il cuore della comunità grazie alla passione e alla dedizione dei titolari, qui amati da tutti. Ogni giorno, con il prezioso aiuto dei collaboratori, accolgono tutti con gentilezza, professionalità e un sorriso sincero, quello che rende speciale ogni visita. Dolce brivido è lavoro, vita e sogno. Per noi tutti, è un punto di dolcezza, socialità e serenità. E ci manca moltissimo”.