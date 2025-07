Palermo, Giambona: “L’inerzia di Lagalla mette a rischio la sicurezza”

Le parole del deputato regionale del Pd

PALERMO – “Palermo vive ormai da mesi una escalation di violenza che non può più essere ignorata. Risse sempre più frequenti nel centro storico, aggressioni a ogni ora del giorno, rapine a mano armata, furti nelle abitazioni, nelle attività commerciali e persino per strada con tantissimi mezzi rubati. Il nostro capoluogo è precipitato in un clima di insicurezza che alimenta paura e sfiducia tra i cittadini”. Così Mario Giambona, vicepresidente del gruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“Scenario allarmante”

“Di fronte a questo scenario allarmante, l’amministrazione comunale continua a voltarsi dall’altra parte – continua -. Il sindaco Lagalla, nonostante le ripetute denunce e sollecitazioni da parte delle opposizioni, ha scelto la strada del silenzio e dell’immobilismo, liquidando ogni appello alla responsabilità con superficialità e distacco”.

“Palermo non sia lasciata allo sbaraglio”

Il dem poi lancia un appello: “Palermo non può essere lasciata allo sbaraglio. I cittadini chiedono sicurezza, presenza dello Stato e azioni concrete” e aggiunge che “Lagalla continua a fare finta che nulla stia accadendo, come se gli episodi gravissimi che si susseguono quotidianamente non riguardassero direttamente anche lui e il suo dovere istituzionale”.

Giambona poi spiega che “il Partito democratico, da tempo, denuncia questa deriva e che ha avanzato proposte per rafforzare il controllo del territorio, supportare le forze dell’ordine e avviare un piano straordinario di prevenzione sociale. Ma il primo cittadino ha sistematicamente ignorato ogni confronto, chiudendo le porte a qualsiasi forma di collaborazione e demonizzando il lavoro dell’opposizione. Palermo però merita un governo all’altezza della complessità e delle sfide che vive quotidianamente. Il tempo delle scuse è finito”.

Un allarme sicurezza è stato lanciato anche da Doriana Ribaudo, titolare dell’Osteria Ballarò e presidente di Fiepet Confesercenti Palermo: “Da un anno che sottoponiamo il problema alle istituzioni competenti e le risposte sono sempre le stesse”, ha detto a LiveSicilia.