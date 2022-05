Palermo, Giambrone e Lupo nella lista del Partito democratico

Tutti i nomi

1' DI LETTURA

PALERMO – Presentata la lista del Partito democratico per le Amministrative di Palermo. Tra i nomi che figurano in elenco, come già anticipato da tempo, quello del vice sindaco Fabio Giambrone e del capogruppo all’Ars Giuseppe Lupo. In elenco anche l’attuale capogruppo a Sala delle Lapidi, Rosario Arcoleo, il deputato nazionale dei democratici Carmelo Miceli e l’assessore uscente al Patrimonio Toni Sala.

Questi gli altri 35 nomi in lista: Piero Luigi Almasio, Caterina Altamore, Lucia Bonaffino, Valerio Bordonaro, Riccardo Botta, Lavinia Maria Caminiti, Josè Cannatella, Benedetta Carroccio, Denebola Cernigliaro, Loredana Cuttitta, Manuela Di Martino, Emilia Di Paola, Roberto Ferrara, Aurora Ferreri, Marco Frasca Polara, Claudio Garofalo, Milena Gentile, Elena Grasso, Letterio Lombardo, Ernesta Morabito, Caterina Natalotto, Cetty Oliveri, Maria Giovanna Pastorelli, Teresa Piccione, Marco Pomar, Giovanni Raineri, Sivapragassen Ramasamy, Massimo Riccobene, Delia Fulvia Giovanna Russo, Loredana Scaccia, Lavinia Sposito, Sara Sucato, Fabio Teresi, Luca Tumminia e Nadia Vizzini.

QUI L’ELENCO COMPLETO DELLE LISTE PRESENTATE