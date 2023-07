Palermo, Aurelio: “Vogliamo fare una Serie B da protagonisti”

"Le voci di mercato non mi preoccupano"

Il Palermo, nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio, presso il campo sportivo di Spiazzo, ha ripreso gli allenamenti del ritiro precampionato dopo alcuni giorni di pausa. I rosanero si trovano adesso nel territorio di Pinzolo, sempre in Trentino Alto Adige, dopo aver passato la prima parte di ritiro a Ronzone. Durante la seduta di allenamento pomeridiana, il difensore dei rosanero Giuseppe Aurelio (attualmente infortunato) è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: “Sto bene, ho solo un piccolo problemino che risolverò presto. Sono passate due settimane, siamo un bel gruppo e ci stiamo allenando molto bene. Su Cagliari-Palermo, non vediamo l’ora di fare questo esordio in Coppa Italia“.

Ruolo, obiettivi e amichevoli. Aurelio dice la sua su molti temi alla ripresa della preparazione estiva in Trentino: “Non ho problemi a fare il terzino in una difesa a quattro. Il nostro staff ci aiuta molto e soprattutto aiuta me per questo ruolo. Con i nuovi arrivi mi trovo molto bene, sono simpatici e forti per questa categoria. Obiettivi personali? Ne ho molti, ma li tengo per me stesso. Contro il Bologna le sensazioni sono state positive da parte mia, a livello fisico sto bene e loro erano pur sempre una squadra di Serie A. Ci ha fatto bene affrontarli. Abbiamo fatto un buon passo in vista della Coppa Italia e poi del campionato”.

MIRRI, MERCATO E TIFOSI

Dario Mirri è arrivato in ritiro per seguire la squadra: “Da parte del presidente traspira sempre serenità, ci lascia sempre liberi e abbiamo un rapporto molto sincero con lui. Salto di qualità? Devo crescere sotto molti punti di vista, devo migliorare molto difensivamente. Per il resto non si smette mai di crescere in questo sport. Voci di mercato sulla corsia mancina? Sono serenissimo, chiunque verrà. Società e staff ci fanno sentire tutti titolari. O una partita o tutte le gare le affronteremo sempre come finali. Se viene un giocatore per la categoria molto forte sono contento per me perché potrò imparare da lui e per tutta la squadra perché alza l’asticella”.

“Ceccaroni a fine allenamenti parla spesso con me, mi dà dei consigli e a me piace ascoltare i miei compagni. Lucioni porta molta mentalità, è molto forte per la Serie B. Come lui però ci sono tanti altri che ci tengono alta la mentalità, soprattutto a noi giovani. Sulle ambizioni dei tifosi? Sono stato ieri a Palermo e ho notato questa cosa. Se loro sono con noi e ho anche visto i numeri della campagna abbonamenti, allora saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Vogliamo fare un campionato da protagonisti e vogliamo essere all’altezza di questa Serie B. Se poi dicono che siamo una squadra da promozione diretta lo dicono i giorni, conta il campo”, conclude Aurelio con decisione.