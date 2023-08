Palermo, Giuseppe Federico aderisce a Fratelli d’Italia

La notizia è stata data dal coordinatore cittadino Francesco Paolo Scarpinato

PALERMO – Ingrossano le fila di Fratelli d’Italia a Palermo con l’adesione del presidente della II circoscrizione, Giuseppe Federico.

La notizia del passaggio di Giuseppe Federico è stata divulgata dal coordinatore cittadino, Francesco Paolo Scarpinato: “Accogliamo di buon grado il nuovo ingresso di Giuseppe Federico nella comunità di Fratelli d’Italia, sicuri che la sua maturata esperienza potrà costituire un valore aggiunto per la crescita del partito in città. Ogni nuova adesione dimostra che il partito di Giorgia Meloni è in continua crescita, segno di un’azione politica condivisa ed apprezzata su tutto il territorio nazionale”.

Ma questo potrebbe non essere il solo “passaggio” a Fratelli d’Italia, infatti sembra che l’assessore Andrea Mineo sia corteggiato dal partito di Giorgia Meloni e una foto che vede ritratto l’assessore insieme al vice sindaco Carolina Varchi ha scatenato molte voci.