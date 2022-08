Palermo, gli amministratori dell’Asael incontrano il sindaco Lagalla

Formazione, città metropolitana e Cral i temi dell’incontro

PALERMO – Una delegazione del direttivo dell’Asael, Associazione siciliana amministratori enti locali, guidata dal Presidente Matteo Cocchiara e composta da Giuseppe Di Dato, Valentina Chinnici , Angelo Pirrotta ed Alessandro Ribaudo, ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. L’incontro è stata l’occasione per porgere un saluto istituzionale ed un augurio di buon lavoro al nuovo governo ed al Consiglio comunale della Giunta.

Numerosi altresì sono stati i temi oggetto dell’incontro. Si è parlato del travagliato stato degli enti locali siciliani e si è approfondita la necessità di un rilancio del ruolo delle Città Metropolitane. Su quest’ultimo punto l’Asael è costantemente impegnata in un confronto costruttivo con la Regione e lo Stato.

Il sindaco Lagalla ha raccolto la disponibilità dell’associazione a sostenere i percorsi istituzionali degli organi della città soprattutto con le proprie iniziative in tema di informazione e formazione. Contemporaneamente il primo cittadino di Palermo ha dato la sua disponibilità a seguire e sostenere l’attuale percorso del disegno di legge per l’istituzione in Sicilia del Consiglio regionale delle autonomie locali all’esame dell’Assemblea regionale Siciliana.