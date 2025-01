Cade sulla buca con la moto: ferito, auto si ribalta a Mondello

Paura in città per due incidenti. Sul posto l'Infortunistica

PALERMO – Stava percorrendo la via Boris Giuliano quando la ruota anteriore del suo scooter è finita in una buca e lui è stato sbalzato dalla sella. E’ rimasto ferito un uomo di 70 anni, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia con codice giallo.

Le buche diventano voragini

Si tratta dell’ennesimo incidente provocato in città da buche sull’asfalto che si trasformano in voragini, specialmente dopo il maltempo che ha colpito il capoluogo siciliano negli scorsi giorni. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

L’incidente a Mondello

Incidente anche a Mondello, precisamente in via Mattei. Una donna ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è poi finita contro un mezzo in sosta. Nonostante l’impatto, che si è rivelato molto violento, l’automobilista non ha riportato ferite.

Per estrarla dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Anche in questo caso, l’Infortunistica ha eseguito i rilievi e chiuso momentaneamente il tratto di strada. Si sono registrati rallentamenti al traffico.