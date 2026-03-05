Palermo, gravi irregolarità in una macelleria: sequestri e multe

Oltre un quintale di prodotti alimentari erano privi di tracciabilità

PALERMO – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico – sanitaria in una macelleria della città, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni amministrative.

A seguito dei rilievi, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotti alimentari in assenza di tracciabilità, tra tagli anatomici e preparati di carne e al titolare dell’esercizio commerciale è stata notificata una sanzione amministrativa di 3mila e 500 euro.

Il prosieguo dell’attività sarà adesso vincolato al rispetto delle rigorose prescrizioni determinate dall’Autorità Sanitaria sulla base di quanto refertato dal N.A.S.