 Irregolarità in una macelleria a Palermo: sequestri e multe
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, gravi irregolarità in una macelleria: sequestri e multe

Oltre un quintale di prodotti alimentari erano privi di tracciabilità
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico – sanitaria in una macelleria della città, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni amministrative.

A seguito dei rilievi, i carabinieri hanno proceduto al sequestro di oltre un quintale di prodotti alimentari in assenza di tracciabilità, tra tagli anatomici e preparati di carne e al titolare dell’esercizio commerciale è stata notificata una sanzione amministrativa di 3mila e 500 euro.

Il prosieguo dell’attività sarà adesso vincolato al rispetto delle rigorose prescrizioni determinate dall’Autorità Sanitaria sulla base di quanto refertato dal N.A.S.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI