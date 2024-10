Palermo, Green League: sport e divertimento al Foro Italico

Il progetto europeo sul legame tra sport e ambiente

PALERMO – Sabato 26 ottobre una mattina di sport e divertimento al Parco al Foro Italico di Palermo con Green League, progetto europeo che ha l’obiettivo di migliorare il legame tra sport e ambiente attraverso l’apprendimento esperienziale, promuovendo l’attività fisica all’aperto come strumento di sensibilizzazione ambientale e incoraggiando pratiche sostenibili nello sport.

Le attività di Green League a Palermo

Inizio attività alle ore 9.00 con lo yoga sul prato in riva la mare, la Foro Italico parkrun per correre o camminare lungo il waterfront palermitano e il calcio camminato per over 55. Si continuerà con attività di alfabetizzazione motoria per infanti, calcio, basket, pallavolo, tennis tavolo, taekwondo, calisthenics e arm wrestling.

Presenti anche istruttori di nordik walking. Prove gratuite ed esibizioni con atleti. Alle ore 12.00 l’award ceremony con la consegna di gadget, musica con promettenti giovani musicisti palermitani e un aperitivo green con Cotti in Fragranza.

“Il parco intitolato a Livia Morello si conferma luogo di bellezza e inclusione – Daniele Giliberti, Presidente di Vivi Sano, associazione che ha riqualificato il parco e che lo gestisce dal 2015 – un punto di riferimento per i cittadini dove vengono svolte costantemente attività di promozione della salute gratuite che garantiscono piena accessibilità alla popolazione. Un luogo di comunità dove viene promosso il benessere psicofisico e la salubrità ambientale in linea con gli obiettivi di Agenda 2030”.