 Palermo, Inzaghi perde Gyasi: infortunio per il numero 11 dei rosa
Palermo, Inzaghi perde Gyasi: infortunio per il numero 11 dei rosa

Le indagini strumentali hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore destro
CALCIO - SERIE B
Mister Inzaghi perde Emanuel Gyasi in vista del big match contro il Modena in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma non è definita la data del suo rientro.

“Emanuel Gyasi, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione all’arto inferiore destro“, fa sapere il Palermo con un comunicato ufficiale.

Al posto del numero 11 dei rosanero, scalpitano Pierozzi e Diakité. Entrambi, infatti, posso ricoprire il ruolo di braccetto destro della difesa a tre o di esterno a tutto campo nel centrocampo del club siciliano. Nel big match di domenica, scontro al vertice in Serie B, il tecnico del Palermo si affiderà a loro due.

