Palermo, i dipendenti Amg: “Vogliamo garanzie sul futuro”

"Serve chiarezza sul futuro. La scadenza del contratto è ormai vicina"

PALERMO – “Dopo aver chiesto all’amministrazione comunale un incontro urgente per conoscere le prospettive dell’azienda Amg Energia e informazioni sul rinnovo del contratto di servizio per la pubblica illuminazione e sulla gara per la concessione delle reti di distribuzione del gas, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta“. Lo affermano Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che hanno proclamato lo stato di agitazione chiedendo subito la convocazione in Prefettura.

“Vogliamo chiarezza sul futuro dell’azienda e rassicurazioni per i lavoratori che vivono nel timore di perdere il posto – aggiungono i segretari Calogero Guzzetta, Andrea Perrone e Maurizio Terrani -. Le rassicurazioni fornite nei mesi scorsi, infatti, si sono scontrate con l’assenza di informazioni puntuali sulle prospettive aziendali. La scadenza del contratto è ormai vicina, vogliamo garanzie per tutti i lavoratori”.