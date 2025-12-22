Identificato chi ha sparato in piazza Nascè: 21 anni, di Borgo Nuovo

Ha fatto ritrovare il fucile sotterrato vicino casa

PALERMO – Ventuno anni, residente a Borgo Nuovo e una domanda a cui ancora deve dare una risposta. Perché se ne andava in giro a piazza Nascè con un fucile caricato a pallini nella notte di Palermo?

L’indagato è stato identificato e si trova negli uffici della squadra mobile per essere interrogato. Avrebbe fatto trovare il fucile sotterrato in un terreno vicino casa. La Scientifica lo ha prelevato e sta eseguendo i rilievi.

Sarebbe l’arma da cui è partita la fucilata che ha ferito Valentina Peonio. Con il passare delle ore diventa sempre più concreta l’ipotesi che il colpo sia partito per errore.

Piazza Nascè, le ipotesi

Un elemento decisivo nelle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. Con il dolo, cioè la volontà di fare del male alla vittima, si potrebbe ipotizzare il tentato omicidio. Altrimenti il reato sarebbe di lesioni personali aggravate, a cui però, in questo caso, potrebbero aggiungersi il porto abusivo di arma e l’omissione di soccorso.

Il racconto della donna ferita, ricoverata al Trauma Center dove le hanno estratto una rosa di pallini dalla spalla all’altezza del collo, dell’amica che si trovava con lei in via Quintino Sella, e dei testimoni hanno finora consentito di ricostruire che il giovane stava armeggiando con il fucile mentre stazionava nella piazza. Era in compagnia di una ragazza, accanto ad una Smart. La fucilata sarebbe partita per errore.

La vittima e l’amica avevano visto il fucile e per questo hanno accelerato il passo per raggiungere la loro macchina.

Non ci sono legami fra chi ha sparato e la vittima, né segnali di una precedente lite, nulla che farebbe pensare ad un gesto intenzionale. Altri testimoni riferiscono che chi imbracciava il fucile si sarebbe fermato per chiedere scusa alla vittima prima di allontanarsi con la Smart.

Va chiarito anche il possibile collegamento con un altro episodio che sarebbe accaduto all’incirca allo stesso orario. Nella vicina via Ettore Ximenes si sarebbe verificato un incidente. Una Smart avrebbe urtato una macchina ferma. L’uomo al volante si sarebbe allontanato dopo avere parcheggiato l’auto. Intanto stamani il prefetto Massimo Mariani ha istituto una nuova zona rossa che include anche piazza Nascè.