Palermo, il mercato inizia dalla difesa: da Devetak a Orihuela

Le ultime novità sul mercato in entrata e in uscita del club rosanero

Anche se la sessione invernale di calciomercato inizierà soltanto il 2 gennaio, il duo dirigenziale del club rosanero composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno è già al lavoro per sfoltire la rosa di Eugenio Corini e puntellare la squadra con nuovi acquisti. Da Accardi, Lancini e Devetak passando ai giovani Pierozzi, Doda e Peretti: il calciomercato del Palermo inizia a muoversi senza dubbio nel reparto difensivo.

Poche ore fa la notizia che ha visto protagonista la “bandiera” dei rosa Andrea Accardi: accordo ad un passo per il trasferimento in Serie C al Piacenza. Anche Mladen Devetak potrebbe trovare posto in Serie C: il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha evidenziato l’interessamento della Viterbese per il terzino mancino dei rosanero. Il calciatore potrebbe trovare maggiore spazio in prestito al club laziale.

Infine, per quello che riguarda i nuovi arrivi, la galassia del City Football Group ha già iniziato a muovere la sua rete di società sparse per il mondo. Così, il difensore classe 2001 Renzo Orihuela, in forza al Montevideo City Torque, potrebbe raggiungere il capoluogo siciliano. Il suo trasferimento è ancora da definire ma la trattativa potrebbe già essere ben avviata.