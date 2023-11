Palermo, il furto della moto spezza il sogno d’amore di una coppia di turisti

L'appello di due fidanzati milanesi in vacanza per il loro anniversario

1' DI LETTURA

PALERMO – Doveva essere il viaggio in Sicilia agognato da mesi per festeggiare il nono anniversario insieme. Ma Palermo ha presentato loro l’amara sorpresa del furto nella notte della moto con cui avrebbero dovuto fare un tour romantico in Sicilia.

E’ la disavventura e il sogno spezzato di una coppia di trentenni provenienti da Milano che stamattina hanno avuto un amaro risveglio. La loro Honda Africa Twin 1.000L ADS del 2019 è stata rubata nella notte in via Filippo Corazza, nella zona di via Oreto. La giovane coppia, che ha sporto denuncia di furto, culla ancora la speranza di ritrovare la moto e proseguire il viaggio. Hanno dedicato tempo ed energia a pianificare questa avventura, e ora chiedono aiuto per ritrovare la loro moto e realizzare ancora il loro sogno.

“Veniamo da Milano, questo viaggio era il regalo che ci siamo fatti per il nostro nono anniversario di fidanzamento. Palermo era la nostra prima tappa, avremmo voluto proseguire per Marsala, Agrigento, Modica, Siracusa e Taormina – raccontano -. In Sicilia eravamo già venuti qualche anno fa ed era stato un posto magico per noi, per questo non vedevamo l’ora di ritornare. Avevamo aspettato tanto tempo per organizzare il viaggio, risparmiare, avere le ferie, purtroppo adesso tutto è andato in fumo”.