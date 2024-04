Palermo, il Grand Hotel et Des Palmes rilevato dal gruppo Mangia’s

Il costo dell'operazione è di circa 30 milioni di euro

PALERMO – Il Grand Hotel et Des Palmes, situato in via Roma a Palermo, torna in mani italiane e in particolare palermitane. Ad acquisirne la proprietà è la famiglia Mangia, che gestisce la catena alberghiera Mangia’s, società tra le prime cinque in Italia per fatturato nel settore hospitality, e Aeroviaggi.

La famiglia Mangia ha chiuso un accordo con il fondo Algebris che aveva rilevato, per 12 milioni, l’albergo nel 2020. L’hotel aveva subito una profonda ristrutturazione, mantenendo i fasti dell’antica dimora storica, ma al contempo era stato introdotto un design contemporaneo.

Il costo complessivo dell’operazione è di circa 30 milioni di euro per un hotel che vanta 123 camere, con capienza per 250 ospiti. Il passaggio completo è previsto entro la fine del 2024.

“Per un gruppo come il nostro – spiega Marcello Mangia ceo di Aeroviaggi – è una grande soddisfazione. Con l’acquisizione del Grand Hotel et Des Palmes abbiamo compiuto un primo passo nel lancio della nostra strategia dedicata ai city hotel 5 stelle e 5 stelle lusso. Intendiamo individuare altre strutture di alto livello“.

Nel 2023 la famiglia Mangia aveva già rilevato da Unicredit il Palazzo Favaloro Gallo, sempre nel centro della città di Palermo, edifico storico e costruito nel 1908. Il Palazzo sarà restaurato e sarà collocato in una fascia di hotel di lusso.

La famiglia Mangia, però, sta lavorando ad altre operazioni nella città di Palermo.