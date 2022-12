Palermo, il gruppo Oso lascia Azione e si mette in proprio

La formazione del nuovo gruppo in Sala delle Lapidi

1' DI LETTURA

È stata ufficializzata oggi, 13 dicembre, durante la seduta di consiglio comunale la scissione tra il gruppo Oso e Azione. Ugo Forello e Giulia Argiroffi hanno deciso infatti, nel giorno del terzo anniversario della fondazione di Oso, di staccarsi ed essere indipendenti, prendendo definitivamente le distanze dall’ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, passato ad Azione nei giorni scorsi. Nasce così un nuovo gruppo autonomo in consiglio comunale. Un gruppo che promette di essere incisivo, soprattutto in prima commissione.

A congratularsi per la nomina a capogruppo di Forello anche la maggioranza. “Adesso potreste sedere qui tra i nostri banchi” ha commentato con ironia e sarcasmo il capogruppo di FdI, Gianluca Inzerillo.

E le mosse dei consiglieri scissionisti nei prossimi giorni saranno decisive in prima commissione. Il doppio impegno del presidente Fabrizio Ferrara, che è contemporaneamente presidente della prima commissione al Comune e presidente di V commissione all’Ars, potrebbe portare quest’ultimo a lasciare l’incarico aprendo un varco per il cambio di leadership nell’organo comunale. Le dimissioni di Ferrara lascerebbero vacante un posto che fa gola a molti dei suoi colleghi di maggioranza. Alle forze che appoggiano Lagalla i numeri per nominare un successore di Ferrara non mancano ma c’è da credere che Forello farà sentire la sua voce.