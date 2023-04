Palermo, il M5s: un errore riaprire le prenotazioni online per i documenti

L'attacco dei consiglieri di cirzoscrizione pentastellati all'assessore comunale all'Anagrafe Falzone

PALERMO – “La scriteriata scelta dell’assessore Falzone di riaprire alle prenotazioni on line per il rilascio delle carte di identità dimostra per l’ennesima volta quanto sconoscano e siano lontani anni luce dalle reali esigenze e necessità delle circoscrizioni sia l’Assessore che il Comune di Palermo. Le prenotazioni on line andrebbero bene in un Comune con il personale addetto a pieno organico che potrebbe così soddisfare la domanda dei cittadini e di certo non è assolutamente il caso del Comune di Palermo dove la carenza di risorse in tutti gli ambiti è oramai una cosa accertata”.

Lo dicono i consiglieri di circoscrizione del M5S Giovanni Galioto, Simone Aiello, Alessandro Amore, Simona Di Gesù, Saverio Bruschetta. “Il personale addetto agli sportelli anagrafici nelle Circoscrizioni – aggiungono – è oramai ridotto al lumicino, poniamo il caso che in un giorno qualunque in una circoscrizione rimanga solo un addetto al rilascio delle carte d’identità : di certo da sola non potrà evadere tutte le prenotazioni di quella giornata e che fine faranno tutti quei cittadini prenotati per quel giorno che non vedranno evasa la loro richiesta? Quesiti che non trovano risposta. Aggiungiamo poi la classica ciliegina sulla torta: la piattaforma comunale non dà piu’ accesso alle prenotazioni on line per le carte di identità, bisognerà infatti collegarsi al sito nazionale agenda on line del Ministero dell’Interno che permetterà di prenotarsi presso il proprio comune solo ed esclusivamente a mezzo Spid o attraverso la Cie (che ovviamente l’utente che fa richiesta non ha in quanto la sta richiedendo). Siamo perfettamente consapevoli che l’innovazione digitale sia fondamentale ma siamo altrettanto consci che devono esserci le condizioni affinchè possa realizzarsi. Purtroppo siamo certi che si accumuleranno ritardi su ritardi ed a pagare saranno sempre i cittadini che vedranno allungare i tempi per un servizio fondamentale”.