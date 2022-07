Palermo, il nuovo CdA firmato City Football Group

I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione

PALERMO – Dopo l’insediamento del City Football Group nella società rosanero, è stato definito il nuovo Consiglio d’Amministrazione del club. L’acquisizione dell’80% delle quote del Palermo ha modificato l’assetto dell’organigramma societario, che diventa così “targato” proprio dalla holding emiratina.

Secondo quanto riporta il noto giornale online “Calcio e Finanza”, nel nuovo CdA dei rosanero sono presenti: Dario Mirri (nominato anche presidente); Brian Marwood (Managing Director of Global Football del City Football Group); Simon Richard Cliff (General Counsel del City Football Group); Diego Gigliani Uriarte (Managing Director of Emerging Clubs del City Football Group); Alberto Galassi (consigliere d’amministrazione del City Football Group).

Nel dettaglio, le azioni del club rosanero sono 395 dal valore di 27.174,76 euro ciascuno, suddivise nel seguente modo: 78 azioni di Categoria A (pari al 19,75% delle quote del club e appartenenti al presidente Dario Mirri); 1 azione di Categoria B (pari allo 0,25% delle quote del club ma con il 10% dei diritti di voto, appartenente all’Associazione Amici Rosanero); 316 azioni di Categoria C (pari all’80% delle quote del club, appartenenti al City Football Group).

In poche parole la principale differenza tra le categorie delle azioni appena citate va a specificare i diritti di chi le possiede nei processi decisionali.