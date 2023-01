Palermo, il nuovo team manager Fabio Pinna presentato alla squadra

L'ex di Genoa e Inter si è unito ai rosa proprio a partire dal loro arrivo a Roma

ROMA – Il Palermo guidato dal tecnico Eugenio Corini prosegue il lavoro di preparazione nel Centro Sportivo “Giulio Onesti” di Roma. La squadra rosanero svolge doppie sedute di allenamento in vista della gara contro il Perugia in programma il 14 gennaio, alla ripresa del campionato di Serie B. Intanto, la dirigenza del club si concentra anche sulla sessione di calciomercato invernale tra calciatori in uscita e nuovi innesti che devono rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di Bangolo Mella.

Anche dal punto di vista dello staff dirigenziale bisogna annotare qualche novità in casa rosanero. Proprio durante il ritiro capitolino della compagine del capoluogo siciliano, è stato presentato ai calciatori di mister Corini il nuovo team manager Fabio Pinna. L’ex di Genoa e Inter si è unito ai rosa proprio a partire dal loro arrivo a Roma. In alto, la foto che mostra il momento della presentazione del nuovo dirigente alla squadra.