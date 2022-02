La vittima sedicenne sarebbe stata violentata da quando di anni ne aveva dieci

PALERMO – Sei anni di di inferno, di abusi sessuali subiti dal padre orco. Ora l’uomo, detenuto dallo scorso aprile, è stato condannato a 12 anni di carcere. Vittima una ragazzina sedicenne che di anni ne aveva appena 10 quando sarebbero iniziate le violenze. La casa doveva essere il luogo del rifugio e della comprensione, ed invece sarebbe divenuto una trappola.

Una ragazzina che non vive una condizione di disagio né sociale, né economico. Una famiglia apparentemente normale, all’interno della quale c’era un rapporto padre-figlia che normale non era. Il racconto della vittima è stato valutato dagli investigatori e dagli psicologici. È stato giudicato credibile sia in fase di indagini preliminari che adesso davanti al Tribunale.