Palermo, squadra a Di Benedetto: tecnico ad interim

Il tecnico della Primavera, temporaneamente, dirigerà gli allenamenti in attesa del sostituto di Baldini

PALERMO – Nonostante lo scossone con le dimissioni da parte di Baldini e Castagini il Palermo continua ad allenarsi in vista del primo impegno stagionale, previsto per domenica 31 luglio alle ore 21 contro la Reggiana per il turno di Coppa Italia.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di addio dell’ex allenatore e del ds uscente, con la squadra che è rimasta a riposo ‘forzato’ perché non si era ancora deciso a chi far guidare la squadra in queste giornate di fuoco.

Oggi pomeriggio, invece, la squadra scenderà regolarmente in campo al Tenente Onorato di Boccadifalco. A guidare l’allenamento, secondo quanto appreso dalla redazione di Live Sicilia sarà Stefano Di Benedetto, promosso momentaneamente dalla Primavera alla prima squadra. Il tecnico, insieme allo staff tecnico in forza alla società di viale del Fante, dovrebbe guidare la squadra almeno fino al match di domenica contro la Reggiana, poi dovrà arrivare la scelta sulla futura guida tecnica che sarà chiamata a dare entusiasmo ad una piazza che sembra già depressa.