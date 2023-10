Palermo, in tre settimane 56mila euro di multe per abbandono di rifiuti

I controlli hanno permesso di scoprire chi arrivava da altre città per gettare la spazzatura

PALERMO – Ammontano a oltre 56mila euro le multe elevate dalla polizia municipale e dalla polizia provinciale, in meno di un mese, nei confronti di chi non rispetta gli orari per il conferimento dei rifiuti o di chi proviene da altre città limitrofe a Palermo e getta la spazzatura nel capoluogo. Queesto a seguito del protocollo d’intesa firmato lo scorso luglio tra la Rap, la società che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo, la polizia provinciale e municipale del comune di Palermo.

La polizia municipale e la polizia metropolitana sono intervenute su quei siti che, subito dopo la pulizia da parte della Rap, vengono sporcati ma anche su alcune aree dove avviene la raccolta porta a porta dove, però, non viene effettuata in maniera corretta la raccolta differenziata o, ancora, su vie di confine dove insiste una migrazione dei rifiuti proveniente dai comuni limitrofi.

Nelle tre settimane di (con inizio il 4 ottobre) sono stati elevati 383 verbali di varie entità che spaziano da violazioni del regolamento comunale, come conferimenti fuori orario, a violazioni del codice della strada a verbali relativi a rifiuti provenienti da comuni limitrofi.

Pugno duro, quindi, per chi non getta la spazzatura fuori orario o chi, provenendo da comuni limitrofi, getta i propri rifiuti a Palermo, questo per cercare in tutti i modi di tenere pulito il capoluogo che, spesso, viene sommerso dai rifiuti.

I verbali effettuati dalla polizia metropolitana

Nella prima settimana di controlli la polizia metropolitana ha effettuato controlli nel centro storico (via Venezia, via Napoli, via San Cristoforo, Via degli Schioppettieri) e sono stati effettuati 24 verbali per violazione per il conferimento fuori orario ed un verbale per violazione codice della strada. I controlli effettuati nelle zone di confine, invece, hanno permesso di elevare 37 verbali per violazione regolamento comunale 93/2002 e più precisamente per conferimento fuori orario ed un verbale per violazione codice della strada. In totale le multe elevate sono state di 10mila euro.

Durante la seconda settimana (11-18 ottobre) sempre nelle vie del centro le multe effettuate sono state 36, di queste ben 35 per conferimento fuori orario e una per violazione del codice stradale. Nella seconda settimana i controlli sono stati effettuati anche nelle vie Galletti, via Messina Marine, via Laudicina, via Kolbe, via Ligotti dove sono stati effettuati 26 verbali per violazione regolamento comunale; altre 10 sono state effettuate per migrazione dei rifiuti provenienti dai comuni di Ficarazzi, Villabate e Misilmeri. Inoltre sono stati elevati 3 verbali per violazione codice della strada. In totale i verbali elevati sono stati 62 per un un importo di 10mila 333 euro.

Per la terza settimana (19-26) sono stati elevati in totale 73 verbali per un totale di 12mila 166euro e 91 centesimi. Di queste multe ben 14 sono state elevate per conferimento fuori orario nelle vie del centro città; nelle zone di confine sono state elevate 59 verbali, di questi 14 sono state elevate ai migranti dei rifiuti provenienti dai comuni di Monreale, Altavilla Milicia, Belmonte Mezzagno, Carini, Isola delle Femmine.

Le multe elevate dalla polizia municipale

A queste multe vanno sommate quelle elevate dalla polizia municipale che, nella prima settimana di controlli ha elevato 88 verbali per un totale di 11mila 150 euro e 53 centesimi. Di questi 4 sono stati elevati per violazioni del codice strale, 36 nelle aree di confine tra Palermo e i comuni limitrofi e 12, invece, nei conforti delle attività commerciali che non hanno effettuato correttamente la raccolta differenziata.

Nella seconda settimana la polizia municipale ha elevato multe per 6mila 100 euro e 7 centesimi per un totale di 52 verbali; di questi ben 12 sono stati elevati nei confronti di attività commerciali che non effettuavano la raccolta differenziata in maniera corretta e 13 nelle zone di confine del comune di Palermo

Nell’ultima settimana (19-26) i verbali elevati dalla polizia municipale sono 39, di questi ben 36 per abbandono di rifiuti nelle zone periferiche della città che confinano con il comune di Palermo. Il totale delle multe elevate è di 6mila 766 euro e 80 centesimi.

Naturalmente le somme incassate dalle multe effettuate dalla polizia municipale e dalla polizia provinciale non andranno a rimpinguare le casse della Rap che, come noto, purtroppo è in difficoltà ma andranno nelle casse del comune (per ciò che riguarda la polizia municipale) e nelle casse dalla città metropolitana (per ciò che riguarda la polizia provinciale).