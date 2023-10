Palermo, 850 cassonetti nuovi. Todaro: “Lavoriamo per una città pulita”

Si è iniziato da corso Calatafimi poi si passerà al centro storico e via Oreto

2' DI LETTURA

PALERMO – Nuovi cassonetti per la spazzatura a Palermo. I primi, su un lotto di fornitura di oltre 850 che hanno un costo di 800 euro a testa, sono stati posizionati in corso Calatafimi all’altezza dell’ospedale Ingrassia. Al “cambio” di cassonetti ha assistito il presidente della Rap Giuseppe Todaro che sta lavorando per “estendere la raccolta differenziata in tutta la città” come da piano industriale.

I vecchi contenitori non saranno dismessi ma dove possibile verranno ricollocati in zone dove nelle ultime settimane sono stati dati alle fiamme i rifiuti, tra questi lo Zen ma non solo. Dopo corso Calatafimi si passerà anche al centro storico e si chiuderà con la zona Oreto, in particolare nelle vie limitrofe agli istituti scolastici.

“Siamo in una fase transitoria – ha dichiarato Giuseppe Todaro presidente della partecipata – non possiamo permettere alla città di avere dei cassonetti fatiscenti. Stiamo facendo un’azione limitata ma incisiva, cambieremo i cassonetti di alcune zone. Li cambieremo anche in centro, perché anche quella è l’immagine della città. Speriamo – ha aggiunto Todaro – che il cittadino capisca che la città è di tutti e smetta di comportarsi in un modo che non voglio neanche dire. In questi mesi di presidenza alla Rap ho visto cose che voi non potete nemmeno immaginare“.

La Rap, insieme alla polizia municipale, sta lavorando per eliminare i ‘migranti’ dei rifiuti, per questo motivo nelle ultime settimane i controlli sono stati intensificati con multe che superano i 50mila euro: “Stiamo facendo azioni mirate“ ha spiegato Todaro che ha anche annunciato un suo controllo nelle prossime settimane perché “voglio vedere, specialmente dove ci sono commercianti che non rispettano le regole, di sensibilizzare perché tutti dicono che è sporco. Noi stiamo facendo cose inumane per tenere pulito, abbiamo fatto una fatica enorme e da soli non possiamo farcela“.

Il comune, intanto, per eliminare del tutto o quasi i rifiuti dalle strade ha emanato l’ordinanza per l’utilizzo parziale della settima vasca di Bellolampo: “Sono passato dai nostri tecnici che stanno lavorando alacremente gli ultimi dettagli per la consegna della settimana vasca – ha spiegato il presidente della partecipata – che, insieme all’Assessorato e al comune stiamo superando. Non voglio essere presuntuoso ma ritengo che porteremo a casa questo risultato“.

“Stiamo lavorando con il comune per sistemare i conti della Rap e permetterci di lavorare a quei progetti natalizi che, ahimè, riguardano sempre il problema del personale – ha concluso Todaro -. Io mi augurerei di poter assumere gli autisti che hanno vinto il concorso però non voglio essere troppo ottimista, speriamo di fare dei progetti natalizi e superare le festività indenni da problemi“.