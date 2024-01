Palermo, in via Oreto spunta la pista ciclabile e piovono lamentele

La realizzazione del nuovo tratto è diventata oggetto di scontro

PALERMO – Una pista ciclabile in via Oreto, a Palermo, dall’autostrada fino alla Stazione. La pista toccherà anche gli ospedali Civico e Policlinico. Hanno preso il via i lavori di realizzazione del progetto voluto dal consiglio comunale, con le prime strisce che hanno fatto la loro comparsa sull’asfalto.

La pista ciclabile della discordia

Una pista che però è già diventata terreno di scontro, come capita a quasi tutti i percorsi riservati alle due ruote: da un lato chi, come i commercianti soprattutto di via Oreto ‘vecchia’, teme ripercussioni sugli affari e dall’altro gli amanti della mobilità sostenibile che vorrebbero una pista ciclabile larga e con tanto di cordoli.

Il Comune starebbe temporeggiando, in attesa di trovare la quadra. Realizzare una pista ciclabile per tutta la lunghezza di via Oreto, con il doppio senso di marcia e con tanto di protezione, non è impresa facile, specie in quei tratti in cui la strada risulta già stretta. Di contro, realizzarla troppo piccola e senza cordoli, come vorrebbero alcuni commercianti, potrebbe comprometterne l’efficienza e, quindi, l’utilizzo.

Il progetto della pista ciclabile

Da progetto, la nuova pista partirà dalla stazione centrale di Palermo e arriverà fino a viale Regione Siciliana. Attraverserà per intero via Oreto, raccordandosi con gli altri tratti che, da via del Vespro, arrivano agli ospedali Civico, Ismett e Policlinico. Saranno collegate così anche le scuole limitrofe e l’Università.

L’Open Day a vuoto

Tecnici e addetti ai lavori del Comune si sono recati in via Mendola per incontrare gli esercenti che nutrivano dubbi ed illustrare nei dettagli il progetto, però nessuno degli imprenditori si è fatto vivo all’open day. Un segnale non troppo incoraggiante e che dimostra la distanza fra chi sostiene la pista ciclabile e chi invece ne teme gli effetti.