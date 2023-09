I vigili del fuoco hanno domato il rogo

PALERMO – Un incendio è divampato in un’edicola abbandonata in via Cavour ad angolo con via Lombardi a due passi dalla prefettura di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indagini in corso per accertare le cause che hanno innescato le fiamme.