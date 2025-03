Palermo, incendiate tre macchine usate per i furti con spaccate

Ritrovate in via Castellana

PALERMO – Tre macchine bruciate a Palermo. Sono state ritrovate ieri, lunedì 3 marzo, dalla polizia municipale in via Castellana nel rione Borgo Nuovo.

Si tratta di una Fiat Punto, il cui furto non è stato ancora denunciato, una Fiat 500L rubata con dentro slot macchine e macchina cambiamonete, e un’Alfa Romeo Giulietta.

Una delle auto è stata utilizzata come ariete per spaccare la vetrina all’agenzia Eurobet di via Oreto nella notte tra domenica e lunedì 3 marzo. Un modus operandi diventato allarmante alla luce dei tanti colpi messi a segno o tentati.