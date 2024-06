Super lavoro per i vigili del fuoco

PALERMO – Notte di super lavoro per i vigili del fuoco di Palermo, impegnati a spegnere decine di incendi appiccati nei cassonetti dei rifiuti stracolmi allo Zen 2.

I roghi sono stati accesi in diverse strade del quartiere alla periferia nord del capoluogo: da via Fausto Coppi a via Costante Girardengo. I primi a intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno dato l’allarme.