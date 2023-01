Palermo, incendiati due mezzi di un’impresa edile a Bonagia

Intervento dei vigili del fuoco anche per il rogo di due auto a Santa Flavia. Indagano i carabinieri

PALERMO – Un incendio doloso si è verificato la scorsa notte in una rimessa di un’impresa edile a Palermo. Il rogo ha danneggiato due mezzi pesanti e un escavatore parcheggiati in via Baglio Vitale, nel rione di Bonagia. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Sempre nella notte due auto sono andate a fuoco a Santa Flavia. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un’auto e avrebbe coinvolto un mezzo che era parcheggiato accanto. Anche in questo caso indagano i carabinieri.