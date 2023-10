Palermo, incendio nella notte: a fuoco baracche abusive

Indagano vigili del fuoco e polizia

PALERMO – Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha devastato due baracche abusive situate in via Bronte, nel quartiere di Borgo Nuovo a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che minacciavano la zona.

I danni

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’incendio si estendesse alla fila di costruzioni abusive, riuscendo così a contenere i danni a solo due delle baracche. Ciò che ha reso la situazione ancora più critica è stata la presenza di materiali infiammabili e di scarto all’interno, alimentando il rogo e rendendo il lavoro ancora più impegnativo. A fuoco è andata anche una moto.

Le indagini

La causa del rogo è al vaglio degli agenti di polizia, che insieme a esperti dei vigili del fuoco stanno conducendo approfondite indagini. Non si esclude alcuna pista.

Il quartiere era già stato colpito dalle fiamme lo scorso luglio, quando le fiamme partite dalle montagne sono arrivate alle abitazioni, complice il forte vento.