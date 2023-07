Palermo, “Signore, aiutaci tu”: fiamme e paura a Borgo Nuovo

L'incendio è spinto dal forte vento

PALERMO – “Signore, Signore aiutaci tu”, urla una donna mentre le fiamme divorano un capanno nel giardino di una palazzina. Un uomo fugge mettendosi le mani in in testa. Paura nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo, per l’incendio che, partito dalla montagna, ha raggiunto le abitazioni, spinto dal forte vento. Le sterpaglia hanno agevolato il percorso delle fiamme.

Alcune case sono state travolte. La situazione più difficile in via Erice dove diverse abitazioni hanno preso fuoco.

“Abbiamo paura – racconta una residente -, le fiamme stanno arrivando fino ai palazzi. Lanciamo un appello affinché qualcuno intervenga. Finora non si è visto nessuno “. Alla fine sono intervenute delle squadre dei vigili del fuoco. I pompieri sono ancora al lavoro nelle strade del rione periferico della città.

La gente è fuggita da casa. Chi può aiuta i vigili a spegnere i roghi con mezzi di fortuna. L’aria è irrespirabile.

