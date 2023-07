Incendio a Bellolampo: rischio diossina, 72 ore per i risultati

L'incendio nella discarica di Bellolampo

E c'è chi torna a indossare le mascherine

1' DI LETTURA

PALERMO – Ci vorranno tre giorni per sapere se gli incendi hanno sprigionato sostanze tossiche nell’aria. Il cattivo odore c’è, si spera che non ci sia pure la diossina. Preoccupa la situazione di Bellolampo, dove brucia la quarta vasca della discarica. Intervento complesso. Non si può usare acqua per spegnere le fiamme, altrimenti si produrrebbe il percolato altamente inquinante. Quindi le fiamme vanno soffocate con la terra. Stamattina sono iniziativi i voli di elicotteri specializzati dei vigili del fuoco, come ha spiegato il sindaco Roberto Lagalla facendo il punto della situazione.

Per rilevare la diossina non si usano le abituali centraline piazzate in città per le polveri sottili, ma strumenti più sofisticati. I campioni di aria vanno prelevati per almeno 24 ore e poi ne servono altre 72 per conoscere i risultati. Nel frattempo prudenza, ma niente allarmismi spiega Vincenzo Infantino, direttore generale dell’Arpa.

In attesa dei risultati l’Asp ha raccomandato di stare a lungo all’aria aperta, qualora non sia strettamente necessario. Una raccomandazione che vale soprattutto per anziani e soggetti fragili. “Le precauzioni sono sempre opportune”, conclude Infantino. Nel frattempo a Palermo c’è chi torna a indossare le mascherine.

