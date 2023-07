Sicilia in emergenza: a Palermo nuovi focolai sulle colline LIVE

Temperature più miti nel capoluogo grazie al vento di Maestrale. Catania da bollino rosso

PALERMO – Incendi, un’altra notte di emergenza in Sicilia. Il bilancio provvisorio è di duemila sfollati e centinaia di focolai in attesa di intervento. La Protezione civile e i Vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta. La straordinaria ondata di calore ha messo in ginocchio la Sicilia e Palermo in particolare. Il presidente della Regione Renato Schifani ha chiesto lo stato di emergenza. Migliaia di cittadini evacuati, non si contano le case e le aziende devastate dalle fiamme. La Sicilia piange tre vittime. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL 25 LUGLIO 2023

9.53 Palermo, distrutta la chiesa di Santa Maria di Gesù

La chiesa di santa Maria di Gesù è distrutta, ma almeno i resti di san Benedetto il Moro sono stati portati in salvo. E’ ora di bilanci a Palermo, dove le fiamme ieri hanno colpito anche la periferia sud e in particolare lo storico convento dei francescani nella cui chiesa erano conservati i resti di san Benedetto, copatrono della città, e del beato Matteo da Agrigento.

La chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo distrutta (Foto Pasquale Ponente)

9.44 Focolai sulle colline attorno a Palermo

Bruciano ancora le colline attorno a Palermo e in diverse aree sono tornati a volare i Canadair: ad Altofonte e San Martino delle Scale e a ridosso della discarica di Bellolampo. Nelle prime due zone il fuoco continua ad alimentarsi nonostante gli interventi da terra e dall’alto. Il calo della temperatura concede un po’ di sollievo a chi ha vissuto per giorni ben oltre i 40 gradi, con forte vento di libeccio e scirocco, Sono stati divorati decine e decine di ettari di bosco e macchia mediterranea. Su Altofonte la situazione attuale vede il fronte del fuoco avanzare dalla montagna di via Valle Fico con le fiamme che stanno scendendo a valle. Per tutta la notte i roghi hanno interessato le zone di Rebuttone, Costa Grande, Sotto Coccio, Pizzo Valle di Fico e la costa lato Blandino. Ancora al lavoro squadre forestali, la protezione civile locale, polizia municipale e forze dell’ordine. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati – ha commentato il sindaco di Altofonte Angela De Luca – ed anche i numerosi cittadini che spontaneamente hanno collaborato con acqua, cibo e disponibilità di alloggi”. Stessa situazione a San Martino delle Scale dove il fuoco continua inesorabilmente ad avanzare. Drammatico il racconto dei testimoni che hanno visto le fiamme avanzare: “Niente a che vedere con precedenti incendi, sembrava l’apocalisse. Facevamo fatica a respirare e l’incendio non è divampato per caso, ma provocato”. A Bellolampo sta intervenendo un Canadair come richiesto ieri dal sindaco Roberto Lagalla nel corso dell’incontro in prefettura. Il mezzo aereo sta effettuando una serie di lanci per raffreddare l’impianto ed evitare nuovi focolai.

9.19 Ospedale Civico di Palermo, alcuni padiglioni senza luce

All’ospedale Civico di Palermo molti padiglioni sono senza energia elettrica da questa notte. Alcune sale operatorie non sono operative e si prospetta il trasferimento di alcuni reparti.

8.44 Notte di fuoco nel Catanese, chiesti i Canadair

E’ stata una notte di fuoco per gli incendi nel Catanese dove le fiamme hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi e costretto all’evacuazione un camping e altre strutture. Un vasto incendio sta distruggendo anche la Timpa di Acireale, preziosa area a verde protetta, con le fiamme che si avvicinano alle frazioni marinare di Acireale. Vasti incendi sono in corso anche a Zafferana. Al lavoro, senza sosta, vigili del fuoco e personale del corpo forestale della Regione Siciliana. Per le aree di maggior rischio è stata già chiesta l’attivazione dei Canadair per un intervento antincendio ad ampio raggio dall’alto.

8.36 A Bellolampo ancora da domare gli ultimi focolai

Alla discarica di Bellolampo sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo che si è sviluppato lunedì notte. La situazione è in netto miglioramento ma sarà necessario anche oggi l’intervento di un Canadair per spegnere definitivamente gli ultimi focolai. Il rogo alla discarica ieri aveva reso necessario l’intervento delle autorità sanitarie che hanno consigliato a fragili e anziani di rimanere in casa per il rischio di esalazioni da diossina.

8.30 A Palermo spenti gli ultimi roghi

Il Maestrale ha preso il sopravvento sullo Scirocco che ha alimentato negli ultimi due giorni gli incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia occidentale e il capoluogo in particolare. Dopo un’altra notte di super lavoro dei vigili del fuoco e degli uomini della Forestale, a Palermo la situazione sta tornando lentamente alla normalità. Il vento che inizia a soffiare dal quadrante di Nordovest ha spazzato il cielo del capoluogo dalla cenere che per tutta la giornata di ieri aveva reso irrespirabile l’aria. A soffrire ancora ci sono alcuni centri dell’hinterland palermitano come Termini Imerese, Partinico e alcuni centri delle Madonie.

8.20 Emergenza: il Comune di Catania corre ai ripari

I volontari sono al lavoro per alleviare i disagi della popolazione nei locali climatizzati approntati dal Comune nel complesso fieristico Le Ciminiere

8.00 Oggi il Consiglio dei Ministri

Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri. Sono cinque le regioni per le quali potrebbe arrivare lo stato di emergenza. Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. In arrivo anche un decreto per il lavoro con la cassaintegrazione legata al clima. Musumeci riferirà sulla situazione dei danni.

7.50 Catania da bollino rosso, temperature più miti a Palermo

In Sicilia le temperature restano alte. Soprattutto a Catania che insieme a Bari è da bollino rosso. Migliora invece la situazione a Palermo. Complice il Maestrale, che ha preso il sopravvento. Le temperature a livelli record, le temperature sono scese nel capoluogo sotto i trenta gradi.