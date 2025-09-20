Paura a Capo Gallo, un gommone in fiamme: una donna ferita

In ospedale una 33enne

PALERMO – Momenti di paura a Capo Gallo per l’incendio di un gommone su cui si trovavano due donne. I bagnanti hanno improvvisamente sentito un’esplosione, poi sono divampate le fiamme.

I soccorsi

Il gommone si trovava nell’area di rimessaggio della Motomar. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco: una squadra di terra, il nucleo nautico e il nucleo sommozzatori, nel giro di pochi minuti, sono riuscite a domare l’incendio, evitando che si propagasse ulteriormente.

Le indagini

Sul posto anche la guardia costiera e i sanitari del 118. Una delle donne che si trovava a bordo del gommone, una 33enne, ha infatti riportato delle ustioni ad una gamba e per lei è stato necessario il trasporto all’ospedale Civico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le indagini sono in corso per accertare cosa abbia provocato le fiamme.