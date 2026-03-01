 Palermo, incendio in casa al villaggio Santa Rosalia: salvata una donna
Palermo, incendio in casa al villaggio Santa Rosalia: salvata una donna

Paura in via Generale Giovanni Ameglio. Un'anziana in ospedale per intossicazione da fumo
VIGILI DEL FUOCO
di
1 min di lettura

PALERMO – Incendio in un’abitazione di via Generale Giovanni Ameglio, al villaggio Santa Rosalia di Palermo. Alle 10.50 circa, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per un incendio in un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina.

Soccorsa una persona che era all’interno, una donna di 88 anni, prima di procedere allo spegnimento del fuoco che ha interessato il piano cottura e il locale cucina dell’abitazione.

La donna soccorsa è stata affidata alle cure del 118 e trasportata in ospedale, per una possibile intossicazione da fumo. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

