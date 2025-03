I vigili del fuoco, la polizia e i tecnici Enel sul posto

PALERMO – Un incendio è divampato in un centro scommesse in via Gino Zappa a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Non ci sono feriti. Sul posto la polizia, per gli accertamenti di rito, e tecnici dell’Enel, per verifiche sull’impianto elettrico.