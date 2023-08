A fuoco 5 auto, una moto e due biciclette. Danneggiato anche una parte del prospetto

PALERMO – Incendio nella notte in un residence di via don Orione, dove ci sono numerosi appartamenti, nel centro di Palermo. A fuoco cinque auto, un motociclo e due biciclette..

Le fiamme hanno danneggiato anche parte del prospetto dell’immobile. Indaga la polizia. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco per accertare le cause del rogo. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute.