Palermo, incendio in una palazzina: intervento dei pompieri

Il rogo sta divorando un appartamento all'ultimo piano

Incendio in una palazzina in via Normanni a Palermo. Sono andati a fuoco due piani dello stabile. Stanno intervenendo quattro squadre dei vigili del fuoco impegnati oltre a spegnere le fiamme a verificare se dentro vi fossero persone. Pare che parte della palazzina sia disabitata; il rogo sta divorando un appartamento all’ultimo piano. Le cause dell’incendio saranno verificate dagli ispettori dei vigili del fuoco una volta che i colleghi spegneranno le fiamme e metteranno in sicurezza la struttura.