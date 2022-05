L'intervento dei Vigili del fuoco: il fumo ha invaso le abitazioni (foto archivio)

PALERMO – Bruciano ancora i rifiuti nel quartiere Zen di Palermo: la raccolta è ferma da una settimana e i residenti bruciano i cumuli di spazzatura che si sono formati attorno ai cassonetti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Capparozzo e in via Costante Girardengo per spegnere il rogo che ha provocato una coltre alta di fumo che ha invaso le abitazione dei residenti.