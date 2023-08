Palermo, 34 anni fa l’incidente allo stadio con 5 operai morti

Domani la commemorazione della Cgil. Verrà deposta una corona di fiori davanti alla lapide

PALERMO – Sono passati 34 anni da quel 30 agosto del 1989, quando cinque operai sono morti durante i lavori di ammodernamento dello stadio “Renzo Barbera”, a Palermo.

Verrà deposta una corona di fiori

Domani, giorno 30 agosto, alle ore 9.30, una delegazione composta dalla Fillea Cgil Palermo, dalla Cgil Palermo e dai parenti delle vittime sarà allo stadio per ricordare i cinque operai. Una corona di fiori verrà deposta davanti alla lapide.

Alla commemorazione presente anche il Palermo

Alla commemorazione sarà presente un rappresentante del Palermo FC. Parteciperanno anche Panormedil, l’ente scuola edili di Palermo, e i rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale di AssoRlst.

“Auspichiamo un coinvolgimento della Lega Calcio”

Fillea e Cgil ne approfitteranno per fare il punto della situazione con il Palermo Calcio. Quest’anno la campagna #bastamortisullavoro sarà riproposta in una delle prossime partite dei rosanero. Il segretario generale Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo, e il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo, dicono in merito: “Auspichiamo anche un coinvolgimento diretto della Lega Calcio. Ci piacerebbe che i i giocatori del Palermo possano indossare la maglia elaborata per la campagna durante una delle partite”.