 Incidente mortale a Palermo, le vittime sono due ragazzi
Palermo, scontro tra moto: due giovani morti in via Duca degli Abruzzi

Le vittime avevano 17 e 21 anni
PALERMO – Due giovani, che erano su due moto, sono morti in un incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi a Palermo. Le vittime sono Gabriel Aliberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 21 anni entrambi di Palermo.

Ferito un terzo ragazzo di 16 anni

Nello scontro tra le due moto è rimasto ferito un terzo giovane di 16 anni. Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Sono arrivate sul luogo dell’incidente quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa per effettuare i rilievi.

