Confcommercio Palermo commemora Alessandro Lopriore

È una delle vittime dell'incidente avvenuto in via Duca degli Abruzzi a Palermo

PALERMO – Confcommercio Palermo si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Alessandro Lopriore, il giovane di 21 anni deceduto nell’incidente avvenuto nella giornata di ieri in via Duca degli Abruzzi a pochi passi dalla Palazzina Cinese.

“Da un anno – si legge in un post social – collaborava con la nostra organizzazione, distinguendosi nonostante la giovane età per l’entusiasmo, la dedizione e la straordinaria abnegazione con cui affrontava ogni impegno. La sua passione, la voglia di imparare e la disponibilità verso tutti hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità”.

“Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la vicinanza di tutto il sistema associativo“, conclude il post social dedicato ad Alessandro Lopriore.