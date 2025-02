E' successo in via Umberto Giordano

PALERMO – Paura in via Umberto Giordano per un incidente avvenuto nella notte. Un’auto uscita di strada è finita contro alcuni mezzi in sosta, danneggiandoli pesantemente. Una donna di 43 anni al volante di una Ford Ka ha infatti perso il controllo e si è schiantata su cinque veicoli parcheggiati.

I residenti hanno chiamato i soccorsi

Si tratta di un’Audi A3, una Renault Captur, una Renault Twingo, una Dacia e una Ford. Chi abita nella zona è stato svegliato dal forte boato provocato dall’impatto e ha subito contattato il 118 e le forze dell’ordine.

Alcoltest positivo

La donna è stata soccorsa, ha riportato alcune escoriazioni, ma è stato necessario effettuare l’alcoltest per verificare le sue condizioni psico-fisiche. Gli esami sono risultati positivi, il tasso alcolemico era infatti superiore a quello consentito per legge. La sua auto è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti.

Gli incidenti in piazza Amendola e in via Dante

Sul posto gli agenti dell’Infortunistica hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pochi mesi fa un altro automobilista, è uscito di strada ed è finito contro dieci auto parcheggiate in piazza Amendola, in pieno centro città. Il 37enne si è rifiutato di essere sottoposto all’alcol test e per lui è scattata la denuncia.

A dicembre l’ennesimo incidente provocato dal conducente di un mezzo in stato di ebbrezza. In questo caso un 22enne si è prima scontrato con un’auto in via Dante, poi ha travolto una donna su uno scooter. Bloccato dalla polizia municipale, è risultato positivo all’esame.