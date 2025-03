Perde il controllo e l’auto si ribalta in viale Regione: ferita una 24enne

E' stata trasportata al Civico

PALERMO – Incidente nella notte sulla circonvallazione a Palermo. Un’auto si è ribaltata e la conducente è rimasta ferita. E’ successo in viale Regione Siciliana sud-est, dove una ragazza di 24 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda.

L’auto è uscita di strada lungo la carreggiata lato monte e si è cappottata dopo la stazione di servizio Eni di Bonagia. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento del 118.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno estratto la conducente del mezzo dall’abitacolo. E’ stata trasportata al Civico. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

L’incidente in via Libertà

L’ultimo grave incidente in città si è registrato quattro giorni fa, in questo caso all’incrocio tra viale Lazio e via Libertà, dove sono rimasti feriti sette giovani con età compresa tra i 19 e i 24 anni. Uno di loro, che era alla guida di una Fiat Cinquecento, ha riportato ferite particolarmente gravi ed è stato ricoverato a Villa Sofia con prognosi riservata.