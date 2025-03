Scontro all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio: 7 feriti, uno è grave

Coinvolti nell'incidente giovani tra i 19 e i 24 anni

PALERMO – Drammatico incidente all’incrocio tra via Libertà e viale Lazio a Palermo. Il bilancio è di sette giovani feriti, uno è in gravi condizioni. E’ successo intorno all’una e mezza di stanotte, quando si sono scontrate una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai.

Grave un 21enne

L’impatto è stato violentissimo e il conducente della prima auto, G.D di 21 anni, ha riportato un politrauma. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato ricoverato con la prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia. Feriti, ma in condizioni meno gravi, il suo passeggero, il conducente della Nissan e altri quattro ragazzi che erano a bordo del mezzo, con età compresa tra i 19 e i 24 anni.

Indagini per ricostruire la dinamica

Anche loro sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Villa Sofia. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest, si attendono i risultati. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Weekend di incidenti a Palermo

Nel corso dell’ultimo fine settimana in città si erano già registrati tre incidenti che avevano fatto registrare sei feriti tra la zona dell’Addaura – dove è rimasto gravemente ferito un ciclista – la via Ernesto Basile e la via Oreto. In quest’ultimo caso, il conducente di un’auto che ha travolto un pedone e poi è finito su tre veicoli in sosta, è risultato ubriaco ed è stato denunciato.