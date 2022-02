Palermo, auto a fuoco dopo lo scontro: fuori pericolo il giovane ferito

Il drammatico incidente e la corsa in ospedale

Sono state ore di angoscia e paura, ma adesso i familiari del ragazzo coinvolto ieri nell’incidente sull’A/19 possono tirare un sospiro di sollievo. Le condizioni di Samuele A., palermitano di vent’anni, sono infatti migliorate: trasportato con codice rosso all’ospedale Civico, era stato estratto dalle lamiere della sua auto andata a fuoco. sulla Palermo-Catania. Si era temuto il peggio: nei pressi del raccordo autostradale di Villabate l’impatto con un mezzo pesante si era rivelato violentissimo.

La dinamica

Alla guida dell’autocarro un uomo di 40 anni che non ha riportato ferite, ma sul posto l’intervento dei soccorsi è stato massiccio, con carabinieri, polizia stradale e sanitari del 118. L’Opel Corsa del ragazzo è infatti stata avvolta dalle fiamme, rendendo necessario anche il lavoro dei vigili del fuoco. Poi la corsa disperata verso l’ospedale e il ricovero.

La corsa in ospedale

L’autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in direzione Palermo lunghe code d’auto, mentre amici e parenti del ventenne hanno sperato in buone notizie dall’ospedale, dove il ragazzo è stato sottoposto a tutti gli esami e gli accertamenti del caso. I medici lo considerano fuori pericolo. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA