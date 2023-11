Palermo, incidenti con il monopattino: due persone rimangono ferite

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili della municipale

VIA ROMA

1' DI LETTURA

PALERMO – Due incidenti con il monopattino si sono verificati questo pomeriggio a Palermo. Un uomo, a bordo del mezzo a due ruote, è caduto rovinosamente all’altezza dell’incrocio tra via Roma e via Francesco Guardione pare per una buca presente nell’asfalto.

Il traffico è rimasto congestionato anche perché all’altezza di corso Vittorio Emanuele si è verificato un secondo incidente sempre con un monopattino. In questo caso è rimasto ferito un giovane. I due sono stati portati in ospedale. L’uomo con una ferita alla testa, il giovane con escoriazioni e qualche ammaccatura.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili della municipale.