Scia di sangue sulle strade di Sicilia, a Palermo 2 giovani lottano per la vita

Vite tragicamente spezzate sull'asfalto

PALERMO – Le ultime vittime sono una bambina di due anni e un quindicenne. Altre due croci sull’asfalto delle strade siciliane, dove nelle ultime settimane si registra una escalation di incidenti. La piccola Carlotta Puccia ha perso la vita in un terribile scontro tra un’auto e un minivan, avvenuto sulla Statale 514 Ragusa-Catania, nella zona di Licodia Eubea: i suoi genitori sono in gravi condizioni.

L’incidente a Favara

A Favara, nell’Agrigentino, è rimasto ucciso in un incidente Samuele Messina, che viaggiava su uno scooter. E solo a Palermo sono diciassette i morti sull’asfalto dall’inizio dell’anno. In molti casi si tratta di giovanissimi: nel giro di pochi giorni due ventenni non hanno avuto scampo dopo gli incidenti avvenuti in via Pitrè e in viale Regione Siciliana.

A Palermo si prega per un diciassettenne

Nel primo caso ha perso la vita Samuele Gambino, che era alla guida di una moto Yamaha. Fatale lo scontro con una Lancia Ypsilon. Con lui c’era un diciassettenne che nell’impatto ha riportato ferite gravissime ed è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Il tragico incidente in viale Regione

Lunedì 4 agosto, invece, decine di automobilisti hanno assistito all’ennesima tragedia. In quel giorno, Patrick Thomas Nicholson ha compiuto vent’anni. Anche lui viaggiava su una moto Yamaha quando per cause ancora da accertare ne ha perso il controllo ed è finito sull’asfalto. È successo nei pressi del ponte Corleone, sulla carreggiata laterale, dove i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La donna investita in via Messina Marine

Poche ore prima, un altro tragico incidente si è verificato in via Messina Marine, di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Giuseppa Peri, 67enne di Montemaggiore Belsito, aveva appena accompagnato un familiare in ospedale e stava attraversando. A travolgerla è stato il conducente di un camion. La donna è morta sul colpo.

Ciclista investito in via Marinuzzi

E giovedì 7 agosto, nello scontro con una Lancia Ypsilon, è invece rimasto ucciso un ciclista. In questo caso l’incidente si è verificato tra le vie Mortillaro e Marinuzzi, nella zona tra la stazione centrale e la via Oreto, dove si trova la pista ciclabile. Salvatore Catania, 54 anni, è stato trasportato in condizioni disperate al Civico, dove è deceduto poco dopo.

Incidenti e giovani vittime a Palermo: “Più autovelox”

Quattro incidenti a Palermo che hanno profondamente colpito la città, dove in tanti chiedono l’installazione di autovelox e altre misure volte a tutelare l’incolumità di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. A partire da via Pitrè, dove Gambino ha perso la vita, ma è anche rimasto gravemente ferito il diciassettenne.

Il ragazzo è ricoverato in ospedale e lotta per la vita. Sui social è stato diffuso un appello che invita a pregare per lui. “Pregate per mio figlio – scrive la madre del giovane -. Stiamo già soffrendo tanto per la perdita di Samuele, abbiamo bisogno della vicinanza di tutti in questo momento”.

Si prega anche per Andrea

Sono giorni di preoccupazione e speranza anche per i familiari e gli amici di Andrea B., 24enne rimasto coinvolto in un incidente in via Gaspare Palermo, dalle parti del Policlinico. Era su uno scooter quando è avvenuto lo scontro con un altro ciclomotore, guidato da un 32enne che dopo l’impatto si è dato alla fuga, lasciando il ferito per terra, sanguinante.

Denunciato il conducente dello scooter

Andrea, sposato e padre di due figli, è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al Civico. È ricoverato in Rianimazione. Il conducente dell’altro scooter si è presentato alla polizia l’indomani: è stato denunciato per guida senza patente, omissione di soccorso e lesioni stradali gravissime.