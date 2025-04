Due gravi incidenti a Palermo: un 16enne e una donna in ospedale

Sono entrambi in prognosi riservata

PALERMO – Un ragazzo di 16 anni e una donna di 39 sono rimasti gravemente feriti in due distinti incidenti avvenuti nella notte a Palermo. Il primo si è verificato in via Marchese di Villabianca, all’incrocio con via Tommaso Gargallo.

L’incidente in via Marchese di Villabianca

Il minorenne G.G, era in sella a un Honda Sky quando è avvenuto lo scontro con una Renault Twingo. L’impatto è stato violento e il giovane è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto. E’ stato richiesto l’intervento del 118 e sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato il ragazzo in ospedale con codice rosso. E’ stato ricoverato a Villa Sofia, è in prognosi riservata.

In via Pitrè ferito anche un pedone

L’altro incidente è avvenuto invece in via Pitrè poco prima della mezzanotte. E’ rimasta ferita A.J, 39enne che era alla guida di un’auto. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo e ha travolto un pedone, finendo poi contro un veicolo parcheggiato.

Nell’impatto la donna ha battuto la testa, anche per lei è stato necessario il trasporto in codice rosso al pronto soccorso. E’ ricoverata in prognosi riservata al Civico. Il pedone è stato trasportato all’ospedale Ingrassia, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. In entrambi i casi è intervenuta l’Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire le due dinamiche e le indagini sono in corso.

Grave un motociclista

Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato un altro grave incidente in pieno centro, dalle parti del tribunale. Un motociclista è infatti finito contro un’auto parcheggiata in corso Alberto Amedeo. Il giorno prima un bambino di 4 anni è invece rimasto ferito nella zona di Boccadifalco.

Si prega per un bimbo di 4 anni

Si sarebbe trovato su una minimoto quando è avvenuto il violentissimo impatto contro un muretto. Il piccolo è ricoverato all’ospedale Di Cristina dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. E’ in coma.