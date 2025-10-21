Palermo, ha un infarto in via Ernesto Basile: salvato da un carabiniere

Decisivo il massaggio cardiaco

PALERMO – Colpito da un infarto, deve la vita a un carabiniere che gli ha praticato un massaggio cardiaco in strada. Il militare libero dal servizio, mentre faceva rientro a casa in via Ernesto Basile, a Palermo, ha notato un’auto finire fuori strada e andare a sbattere contro un albero.

Al volante c’era n uomo di 67 anni, privo di sensi. Il carabiniere ha chiamato il 118, nel frattempo è riuscito a rianimarlo. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico il sessantasettenne non in pericolo di vita.

L’Unione sindacale italiana carabinieri-Usic Sicilia esprime “profondo apprezzamento per il gesto di grande prontezza, altruismo e senso del dovere dimostrato dal militare. Un esempio di dedizione e umanità che onora l’Arma”.